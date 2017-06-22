Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yargının altın devrini yaşadığını savundu.

‘Tartışmalar yersiz’

“Türkiye’nin varlık yokluk savaşı” diye nitelendirdiği ‘terörle mücadele’de haksızlıkların ‘görmezden gelinebileceğini’ belirten Perinçek “Cezaevindekilerin tamamı PKK’lı ya da FETÖ’cü. Şu an yargı tarafsız ve ‘Ak Parti’nin yargısı’ tartışmaları yersiz. Hakimler ve savcılar cumhuriyetin hakimleri ve savcıları” demişti.

‘Perinçekleri ve Başbuğları tutuklayanlar Silivri’de yatıyor’

Tartışma konusu olan bu sözlerine yönelik eleştirilere Twitter hesabı üzerinden yanıt veren Vatan Partisi genel başkanı “1970’lerde Denizleri idam eden yargıdan, bugün 70 bin FETÖ ve PKK mensubunu tutuklayan yargıya geldik. Yargının altın devri değil de ne?” dedi: “12 Eylül 1980’de 650 bin devrimciyi gözaltına alan ve tutuklayan yargıdan, bugün 70 bin FETÖ ve PKK mensubunu tutuklayan yargıya geldik. Dün binlerce Türk subayını ve Vatan Partisi yöneticilerini hapislere atan yargıdan, 70 bin FETÖ ve PKK mensubunu tutuklayan yargıya geldik. Perinçekleri ve Başbuğları tutuklayan yargıçlar ve savcılar, bugün Silivri’de yatıyor. Yargının altın devri değil de ne?”

‘Cumhuriyet yargıçları onları yargılıyor’

Darbe girişiminin ardından yargıdaki ‘FETÖ’ gerekçeli ihraçlara dikkat çeken Perinçek şunları yazdı: “FETÖ bağlantılı 4 bini aşkın yargıç ve savcının görevine son verildi. Yargının altın devri değil de ne? Yargıtay ve Danıştay’dan toplam 300’ün üzerinde Yüksek Yargıç FETÖ bağlantıları nedeniyle temizlendi. Yargının altın devri değil de ne? Ergenekon dönemi iddianamelerine günümüz savcıları “Çöp Tenekesi” diyor. Yargının altın devri değil de ne? Dün FETÖ mensubu yargıçlar yargılıyordu, bugün Cumhuriyet yargıçları onları yargılıyor. Yargının altın devri değil de ne?”