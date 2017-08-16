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Perinçek ‘ihtimal vermedi’: Kılıçdaroğlu tutuklanamaz, vahim bir uygulama olur 

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutuklanmasına ihtimal vermediğini söyledi.


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklandığı MİT TIR’ları soruşturmasının, Kılıçdaroğlu’na uzanabileceğini ima etmişti.

‘Vahim bir uygulama olur’

Ulusal Kanal canlı yayınında gelen bir soru üzerine ana muhalefet partisi genel başkanının tutuklanamayacağını dile getiren Perinçek şöyle devam etti: “Bu vahim bir uygulama olur. Ben öyle bir ihtimalin de olacağını hiç tahmin etmiyorum, sanmam. Bizim rejimlerimizde, demokrasi demesek bile demokrasi benzer rejimler diyelim, ana muhalefet partisi başkanı ve muhalefet başkanlarının bir imtiyazı, ayrıcalığı, dokunulmazlığı olması gerekir. Hatta bazı suçlar falan bile işleseler, onların görmezden bile gelinmesi gerekir. Çünkü ana muhalefet partisi başkanı konumunda olan bir insanın işlevini, görevlerini yerine getirmesi için son derece rahat, serbest olması lazım. Zaten milletvekili dokunulmazlığı da var. O bakımdan ben vahim bir uygulama olur diyorum.”

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‘Karşısında dururuz’

Kılıçdaroğlu’nu hedef alan olası bir operasyonun karşısında duracaklarını dile getiren Vatan Partisi lideri “Böyle bir ihtimali de pek görmüyorum. Yani Türkiye’nin hiçbir yerine ve birikimine, geçmişteki mirasımıza böyle bir uygulamayı konduramayız ve sığdıramayız” diye konuştu.

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