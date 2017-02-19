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Yaramazlara biraz batar!

Perinçek ‘Hayır’dan emin: AKP de iktidar olma yükünden kurtulacak

 

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumundan ‘Hayır’ çıkacağını ve böylece AKP’nin de iktidar olma yükünden kurtulacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Kars’ta konuşan Perinçek, Türkiye’de iktidar olmanın formülünün değiştiğini savunarak, “İktidar yürüyüşü dememizin nedeni bu. Çünkü artık Türkiye’nin iktidar formülü değişmiştir. Düne kadar borçlandıranlar ve bölenler iktidar oluyordu. Artık birleştirenler ve üretim ekonomisini kuracak olanlar iktidar olacak” dedi.

‘Türkiye AKP iktidarını artık sırtında taşımayacak’

AKP hükümetinin mevcut halini sonbahara benzeten Vatan Partisi lideri şöyle devam etti: “Türkiye, umut yıllarına girmektedir, çözüm yıllarına girmektedir. Bu süreç Türkiye’nin birikimi ve dinamikleri sayesinde AKP iktidarının son yıllarında başladı. Türkiye AKP iktidarını artık sırtında taşımayacaktır. Bütün olgular bunu gösteriyor. AKP yönetimi de kendileri için sonbaharın geldiğini görüyorlar.”

Referandumda verilecek ‘Hayır’ oylarının Türkiye’nin önünü açacağını belirten Perinçek, bunun AKP’nin de kurtarıcısı olacağını söyledi.

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