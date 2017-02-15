Perinçek de ‘Şangay Beşlisi’ dedi: Çin yönetimi teröre karşı işbirliğine hazır

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çin yönetiminin Türkiye’nin ‘Şangay Beşlisi’ne katılması için şartların ‘olgunlaştığını’ söylediğini belirterek, “Çin yöneticileri hem bölücü hem de yobaz terörüne karşı kapsamlı bir işbirliğine hazırlar” dedi.

Erdoğan, Şangay Beşlisi’ni AB’nin ‘alternatifi’ olarak tanımlamıştı: “Mesela, ‘Şangay Beşlisi içerisinde Türkiye niye olmasın?’ diyorum. Bunu sayın Putin’e olsun, Nazarbayev’e olsun, şu anda Şangay Beşlisi’nin içerisinde olanlara da söyledim.”

Bu açıklamaya, Şangay Beşlisi üyeleri Çin ve Rusya’dan destek gelmiş, Şangay Enerji Kulübü’nün 2017 dönem başkanlığına Türkiye seçilmişti.

‘Türkiye’nin Avrasya’ya yönelişi Çin’in takibinde’

Partisinin Beyoğlu teşkilatında Çin ziyaretini değerlendirdiği bir basın toplantısı düzenleyen Perinçek, gezisinde Çin Komünist Partisi ve Çin Halk Cumhuriyeti yöneticileriyle, iki ülke arasındaki güvenlik ve ekonomi alanında işbirliği konularının görüştüklerini söyledi.

İki ülkenin teröre karşı işbirliği olanakları üzerinde durduklarını belirten Perinçek, “Türkiye hem iç cephede hem de dış cephede ABD’nin güdümündeki terör örgütleriyle savaşmaktadır. Bu süreç, Türkiye’yi bölge ülkeleriyle ve Çin ile daha sıkı işbirliğine götürüyor. Çin yöneticileri hem bölücü hem de yobaz terörüne karşı kapsamlı bir işbirliğine hazır” dedi.

Türkiye’nin ‘Avrasya’ya yönelişi’nin Çin yöneticilerinin takibinde olduğunu kaydeden Vatan Partisi lideri, “Çin yönetimi, Türkiye’nin Şanghay İşbirliği Örgütü’ne katılması için koşulların olgunlaştığını belirtiyor” diye konuştu.