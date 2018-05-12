Perinçek ‘cumhurbaşkanı olursa’: HDP’nin kapatılması için Yargıtay’a başvuracağız

Cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzayı toplayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Cumhurbaşkanı seçilince Bakanlar Kurulu kararıyla ve Adalet Bakanlığı istemiyle HDP’nin kapatılması için Yargıtay’a talepte bulunacağız” dedi.

Perinçek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı olmaya hak kazanmıştı. İmza için verilen sürenin ilk iki gününde gerilerde kalan Perinçek, diğer adayların imzaları tamamlası sonrası yükselişe geçmişti. Başka partilerden çok sayıda isim Perinçek’in adaylığına imza desteği verilmesi çağrısı yaparken CHP sözcüsü Bülent Tezcan “Tek Adam Koalisyonu’nun dayatmasına karşı demokratik bir yarış için Doğu Perinçek ve Vecdet Öz’e imza desteği verelim” açıklamasını yapmıştı. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de partililere Perinçek için imza çağrısı yapmıştı.

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Perinçek, ikinci tura kalması halinde CHP’nin adayı Muharrem İnce’ye destek vermeyeceklerini söylemişti.

Aydınlık’ın aktardığına göre, partisinin genel merkezinde konuşan Perinçek, “HDP, terör örgütü PKK’ya bağlıdır, PKK talimatıyla hareket etmektedir. Selahattin Demirtaş başta olmak üzere yöneticilerinin ve örgütlerinin bu gerçeği ortaya koyan sayısız açıklamaları ve faaliyetleri bu konuda kesin kanıt değerindedir. Anayasa’nın 68. Maddesi ve Siyasî Partiler Kanunu’nun 81, 82 ve 83 maddesi uyarınca, HDP’nin kapatılması gerekir” dedi.

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Yargıtay’ı HDP’ye ‘kapatma davası’ açmamakla sorumluluğunu yerine getirmemekle suçlayan Perinçek, “Dahası PKK’nın yasal kolu olan HDP’ye devlet bütçesinden yalnız bu yıl 90 milyon TL verilmiştir. ABD merkezli Atlantik sistemi, Türkiye’ye PKK’nın yasallaştırılmasını dayatmaktadır. HDP, bu dayatmanın aracıdır. Bazı siyasal partiler, HDP’yi açıkça desteklemekte, HDP’nin hapiste bulunan liderlerini ziyaret etmekte ve özetle PKK’yı kurtarmak ve hatta hükümet ortağı yapmak için yoğun bir faaliyet yürütmektedir” diye konuştu.

Perinçek sözlerini şöyle bitirdi: “Cumhurbaşkanlığı seçilince, Siyasî Partiler Kanunu’nun 100. Maddesinin (b) fıkrası uyarınca, Bakanlar Kurulu Kararıyla ve Adalet Bakanlığı istemiyle Yargıtay Başsavcılığına başvuruda bulunacak ve HDP’nin kapatılması için dava açılmasını talep edeceğiz. Bu konudaki talepnamemiz hazırdır.”