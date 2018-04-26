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Yaramazlara biraz batar!

Perinçek adaylığı için 100 bin imza çağrısı yaptı: Zor, bizim işimiz

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için gerekli 100 bin imza için çağrı yaptı. Perinçek, “100 bin imza için zor diyorlar. Zor, bizim işimiz” diye konuştu.

Fotoğraf: aydınlık.com.tr

Aydınlık’ta yer alan habere göre Perinçek şunları söyledi: “Zorluklardan korkmuyoruz. Birikimimiz bu süreci yönetmek için yeterlidir. 100 bin imza için zor diyorlar. Zor bizim işimiz. Biz zorlu günlerin partisiyiz. Hazırlıklarımız tamam ve buradan bütün öncülere, partimize sesleniyoruz. Sakarya Savaşı gibi öncülerin savaşını veriyoruz. Nasıl ki dün Sakarya Savaşı’nda subaylar mitralyözlerin üzerine koşmuşsa bugün de biz, öncüler; işçisini, çiftçisini, Mehmetçiğini, milletini bu günlerden kurtaracaktır.”

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