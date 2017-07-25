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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, MHP’den ihraç edilen eski vekil Meral Akşener’i ‘gladyonun kraliçesi’ ilan etti.

‘Atlantik sisteminin hükümet projesi’

Ulusal Kanal canlı yayınında konuşan Perinçek, CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’nün önümüzdeki seçimle ilgili bir hükümet seçeneğini temsil ettiğini savundu: “Nedir? Kollarına taktığı güçlerle bir yürüyş yapmıyor. Onu ileride göreceğiz. Bu kararı CHP de, HDP de verdi. CHP, HDP ve FETÖ. Abdullah Gül’ü de ona katın. Çünkü FETÖ’nün AKP içindeki uzantısı Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’dur. Yani CHP, HDP, HDP deyince PKK var içinde. FETÖ, FETÖ deyince onun içinde ne var? Gül ve Davutoğlu da var. FETÖ’nün doğrudan mensubu olmasa bile bunların hepsi Atlantik sisteminin hükümet projesi içinde yer alan güçler.”

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‘Bir milliyetçi nasıl Adalet Yürüyüşü’nü destekler?’

‘Adalet Yürüyüşü’ne destek veren Akşener’in de bu koalisyona dahil olduğunu öne süren Vatan Partisi lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “Düşünün bir milliyetçi nasıl Adalet Yürüyüşü’nü destekler? PKK ve FETÖ’yle… Hadi FETÖ’yle milliyetçilerin belli iletişimleri, bağlantıları falan olabiliyor ama PKK’yla milliyetçilik nasıl yan yana gelir? Bunu Türkiye’de kimse düşünebiliyor mu? PKK’nın dahil olduğu bir bileşimin içinde Meral Akşener de kendisini ilan etti. Bu tabii onun için çok büyük bir problem. Çünkü milliyetçi kesim ‘Sen nasıl PKK’yla beraber olursun’ diye ona soruyor zaten. Ama demek ki bir kuvvet onu o koalisyonun içerisine gönderiyor, itiyor. İtildi ve Akşener o koalisyonun içinde yer aldı.”

‘Gladyonun kraliçesi’

“Meral Akşener kontrgerillanın veya gladyonun kraliçesidir” diyen Perinçek, “Benim ‘Çiller Özel Örgütü’ kitabımda o şemanın içindedir. o dönemde içişleri bakanıydı. Gladyonun kraliçesi diyebiliriz. O yürüyüş içerisinde PKK ve FETÖ’yle kol kola yer alması da bir gladyo kraliçesi olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.