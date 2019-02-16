Peribacalarında bugün 15 yapı daha yıkılıyor

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Kapadokya bölgesinde peribacalarının yakınına yapılmış veya yapılmakta olan 15 yapının bugün yıkımına başlanacağını açıkladı. Göreme Beldesi’ndeki otel inşaatının da yıkımına devam ediliyor.

Fotoğraf: DHA

Nevşehir Valisi Aktaş konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

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“Kapadokya bölgesinde sit alanına yapılmış ve yapılmakta olan yapıların tespit çalışması sürüyor. Bu kapsamda ev, iş yeri ve bağ evi olarak kullanıldıkları belirlenen çeşitli türlerdeki yapılar yıkılacak. Peribacalarının yakınına yapılmış ve yapılmakta olan 15 yapının bugün yıkımına başlanacak. Daha önce gerekli uyarılarda bulunulan yapıların da zaman kaybedilmeden yıkımı gerçekleştirilecek.”

Açıklamaya göre yıkımı gerçekleştirilecek 15 yapıdan 11’i Göreme, ikisi Ürgüp, biri Uçhisar, biri de Avanos’ta.

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Evlerin yüzde 80’i peribacalarının yanına yapılmış

Yıkım çalışmasını izleyen otel inşaatı sahibinin kardeşi emekli öğretmen Mehmet Kardeş, Göreme’de evlerin yüzde 80’inin peribacalarının yanına yapıldığını savunarak şöyle dedi:

“Evler sonradan pansiyona dönüştürüldü. İnsanlar, mecburen peribacalarının çevresinde yaptıkları yerlerde oturuyor. Halk ne yapacak, bağ, bahçe yok. İnsanların bu küçük yerleri yapmasına yardımcı olmak gerekirken neden yıkılıyor? Biz de bu vatanın evladıyız, biz de bu memlekete yararlı olmak istiyoruz.”