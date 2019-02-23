Peribacaları bölgesinde yıkım kararı verilen 16 yapıdan 12’si yıkıldı

Nevşehir’in turizm bölgesi Kapadokya’da peribacaları yanında inşa edilen ve yıkım kararı verilen 16 yapı arasında bulunan Göreme beldesindeki çay bahçesi yıkıldı. Bölgede şimdiye kadar otel inşaatı ile birlikte 12 yapı yıkılmış oldu.

Fotoğraf: DHA

Nevşehir merkeze bağlı Göreme’de peribacaları yanında yapılan otel inşaatının yıkılması ardından, bölgede konut, iş yeri, bağ evi olarak kullanılan 15 yapı için de yıkım kararı verildi.

Reklam

Avanos ve Ürgüp ilçeleri ile Göreme, Uçhisar, Ortahisar ve Çavuşin beldelerinde bulunan 15 yapıdan 10’u daha önce yıkıldı.

Göreme’de Aşk Vadisi mevkiinde bulunan çay bahçesi de bugün iş makinesiyle yıkıldı. Böylece peribacaları bölgesinde otel inşaatı ile birlikte toplam 12 yapı yıkılmış oldu. Kalan dört yapının da önümüzdeki günlerde yıkılacağı belirtildi.