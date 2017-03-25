Perge antik kentinden 1960’lı yıllarda kaçırılan Herakles Lahdi Türkiye’ye iade edilecek

Antalya’daki Perge antik kentinden kaçırılıp, 2010’da İsviçre’de bulunan 2 bin 200 yıllık Herakles Lahdi’nin Türkiye’ye iade edilmesine karar verildi.

AA’nın haberine göre, müjdeli haberi Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı verdi.

Bundan yıllar önce Türkiye’de kaçak bir kazıyla yurtdışına kaçırılan lahit, 2010 yılında Cenevre limanında İsviçreli yetkililer tarafından fark edilmiş ve lahide el konulmuştu.

Lahitin Perge’den alındığının uzun uğraşlar sonucu tespit edildiğini aktaran Bakan Avcı, şu bilgileri verdi: “Cenevre Başsavcılığı ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir müşterek çalışma yürütüldü ve bu çalışmalar neticesinde Herakles Lahdi’nin Antalya’nın Aksu ilçesi sınırları içerisinde yer alan Perge Antik Kenti nekropolünde, 1960’lı yıllarda meydana gelen kaçak kazılarda bulunduğuna ve yurt dışına çıkarıldığına ilişkin önemli delillere ulaşıldı. Cenevre Başsavcılığı, 21 Eylül 2015’te lahdin iadesine kara verdi. Bu karar 2 Mayıs 2016’da Cenevre Adalet Mahkemesi Ceza Dairesi tarafından onaylandı. Daha sonra İsviçre Federal Mahkeme nezdinde itiraz edildi. Sonra da itiraz girişimlerimiz sonucunda geri çekildi ve böylece itirazın geri çekilmesiyle birlikte iade kararı da kesinleşmiş oldu.”

Lahdin en kısa zamanda Türkiye’ye iade edileceğini söyleyen Avcı, “Bu yurt dışındaki eserlerimizin iadesi bakımında önemli bir aşamaya işaret ediyor” dedi.