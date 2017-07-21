Performans sanatlarını ‘arındırmak’ için: Justin Bieber’in Çin’de konser vermesi yasaklandı

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‘Uygunsuz davranışları’ sebebiyle Justin Bieber’ın Çin’de konser vermesi yasaklandı.

Pekin Kültür Bürosu’ndan yetkililer Guardian’a konuştu: “Justin Bieber yetenekli ancak tartışmalı bir genç şarkıcı. Hem sosyal yaşantısında hem de Çin’de verdiği son konserde uygunsuz davranışlarda bulundu ve bu da toplumda memnuniyetsizliğe yol açtı.”

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Çin’deki performans sanatlarını ‘arındırmak’ için Bieber’ın yasaklanmasına karar veren büro, Bieber’ın dönüşü için açık kapı da bıraktı: “Umarız Bieber toplumun yararı için davranışlarını, değiştirir ve büyür.”

Bu sene Asya turuna çıkacak olan Bieber, Endonezya, Japonya, Filipinler, Singapur ve Hong Kong’da konser verecek. Karar değişmezse Çin’deki ‘Belieber’lar 23 yaşındaki şarkıyı izleyemeyecek.