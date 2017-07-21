Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Performans sanatlarını ‘arındırmak’ için: Justin Bieber’in Çin’de konser vermesi yasaklandı

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

‘Uygunsuz davranışları’ sebebiyle Justin Bieber’ın Çin’de konser vermesi yasaklandı.

Fotoğraf: Reuters

Pekin Kültür Bürosu’ndan yetkililer Guardian’a konuştu: “Justin Bieber yetenekli ancak tartışmalı bir genç şarkıcı. Hem sosyal yaşantısında hem de Çin’de verdiği son konserde uygunsuz davranışlarda bulundu ve bu da toplumda memnuniyetsizliğe yol açtı.”

Reklam

Çin’deki performans sanatlarını ‘arındırmak’ için Bieber’ın yasaklanmasına karar veren büro, Bieber’ın dönüşü için açık kapı da bıraktı: “Umarız Bieber toplumun yararı için davranışlarını, değiştirir ve büyür.”

Bu sene Asya turuna çıkacak olan Bieber, Endonezya, Japonya, Filipinler, Singapur ve Hong Kong’da konser verecek. Karar değişmezse Çin’deki ‘Belieber’lar 23 yaşındaki şarkıyı izleyemeyecek.

Justin Bieber etkisi: Fonsi’nin ‘Despacito’su, tüm zamanların ‘en çok dinlenen şarkısı’ oldu

Arjantin’den Justin Bieber’a yakalama emri

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

ABD’nin yeni Ankara büyükelçisi kim olacak?

Peki Bass’in yerine kim gelecek? Yine birkaç ay önce güvenilir kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre Ankara için bakanlığın istihbarat ve araştırma dairesinden sorumlu müsteşar yardımcısı Daniel B. Smith’in ismi geçiyor. Halen de en güçlü aday kendisi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...