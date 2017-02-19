‘Pereira bu kadroyla benden iyi iş çıkarmış’ diyen Advocaat: Yönetim daha iyi bir hoca bulursa hemen getirebilir 

Şükrü Saracoğlu’nda Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe’nin Hollandalı teknik direktörü Dirk Advocaat, sarı-lacivertli kulübe para için gelmediğini, yönetimin kendisinden daha iyi bir isim bulması halinde görevi hemen bırakabileceğini söyledi.

‘Mücadele iyiydi ama daha fazlası gerek’

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, takımının sahada iyi bir mücadele göstermesine karşın bunun galibiyete yetmediğini dile getiren Advocaat, şöyle devam etti: “Oyuncularımız her şeyi yaptı ama bundan daha fazlasına sahip olmak gerekiyor. Daha fazlasını yapmaktan ziyade sahip olmak gerekiyor. Bugün uzun zaman oynamayan oyuncularımız sahadaydı ve onların fiziksel durumunu da gördük. Mental ve motivasyon anlamında sıkıntı yoktu. Başka bir sıkıntı vardı bu noktada.”

‘Şampiyonluk çok zor’

Oyuncularla dün ve bu sabah yaptıkları toplantılarda maçın önemini onlara aktardıklarını anlatan Hollandalı teknik direktör, “Bu üç maçın ardından şansımızın ne düzeyde olacağını görecektik. Bugün de kazanmamız gerekiyordu. Ancak bugün bunu yapamadık. Şu anda bizim için şampiyonluk çok zor gözüküyor” diye konuştu.

‘ Yönetim daha iyi bir hoca bulursa getirebilir’

Advocaat basın toplantısında ise görevi bırakabileceği yorumları neden olan ifadeler kullandı.

“Mehmet Ekici’yi getirseydik belki fark yaratabilirdi ama bir oyuncu yetmezdi” diyen tecrübeli teknik direktör, sözlerini şöyle sürdürdü: “Zaten bu yüzden üç dört oyuncunun ismini verdik. Bu üç dört oyuncu üzerinde çalıştık yönetimle birlikte. Aslında yönetim kurulumuz da bunu biliyor. Ben buraya neden geldim. Sorularınızdan biri buydu. İyi bir fırsat olacağını düşündüğüm için geldim. Önümde iyi bir hedef olabileceğini düşündüm. Para için gelmedim buraya. Kariyerimi büyük bir kulüpte, hedefleri olan bir kulüpte bitireyim diye geldim. Benim için gerçekten büyük bir imkan, büyük bir fırsat olabilir diye düşünerek geldim. Ama biz buraya geldiğimizde bazı şeyleri yapmak için belki de artık çok geçti. Aralık ayında yine çok geçti bizim için. Ama şu noktada katılıyorum. Her zaman kendinize bakmalısınız. Burada yapılan birçok şeyden sorumluyum. Bir şey oluyorsa, bir şeyler yapılamıyorsa veya yapılabiliyorsa bunlarda baş sorumlu benim. Ama şöyle basit bir cevap vereyim sorularınıza. Yönetim eğer daha iyi bir hoca bulabileceğini düşünüyorsa hemen getirsin. “

‘Pereria benden daha iyi iş çıkarmış’

Sarı-lacivertli ekibin sezon başında yolları ayırdığı Portekizli teknik direktör Vitor Pereira’nın elindeki kadroya kendisinden daha iyi bir iş çıkardığını savunan Advocaat, “İlk yarıda iki ön liberoyla oynamadık. Josef ve Ozan Tufan, Mehmet Topal’ın önündeydi. Geçen sezon da bütün sene böyle oynamışlar” dedi.