Perakende sektöründe batık krediler zirvede; bir yılda sadece beş AVM açıldı

Türkiye perakende sektörünün takipteki kredileri 2019’da talep daralması ve nakit akışı sıkışıklığına bağlı olarak tarihi seviyeye yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

KPMG Türkiye’nin perakende sektörüne yönelik hazırladığı ‘Sektörel Bakış 2020’ raporuna göre, 2019’da ilk çeyrekte ortalama yüzde 5.3, ikinci çeyrekte yüzde 3.9 ve son çeyrekte yüzde 1 küçülen Türkiye perakende sektörünün büyüklüğünün 2019’da 1.1 trilyon lira civarında olduğu tahmin ediliyor.

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Rapora göre, sektör oyuncularının nakit kredileri azaldı. Bu durum nakit akışını etkileyen talep daralması ile birleşince, takipteki kredi oranı gözle görülür biçimde arttı.

Buna göre, sektördeki takipteki alacaklar Ekim 2019 itibariyle 24.4 milyar lira seviyesinde bulunurken, tarihi zirve niteliği taşıyan bu rakam, 2018 sonunda 17.5, 2017 sonunda ise 13 milyar liraydı.

AVM sektörü yatay seyretti

Normal şartlar altında hızlı büyüyen AVM mecrası ise 2018-2019 döneminin zorlukları sebebiyle tarihte ilk kez yatay seyretti. 2019’da sadece beş yeni AVM açılırken, 2020’de ise dokuz yeni AVM bekleniyor. Sektör 2023’ten itibaren yeni AVM açılmayacağı kanısında.

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Rapora göre, 2020 yılında perakende oyuncularının gündeminde Türkiye’deki büyümeden ziyade, yurt dışı yer alacak. Mevcut durumda yurt dışında 4 bin 700 mağazası bulunan Türkiye perakende sektörü oyuncuları, 2020’de yurt dışında 1000’e yakın yeni şube açacak.

Bozulan tüketici güveni

Fotoğraf: DHA

2018’deki çalkantı ve 2019’un üçüncü çeyreğine kadar süren dönemde bozulan tüketici güveninin perakende sektöründeki büyümeyi sınırladığına işaret eden KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri Emrah Akın, göstergelerin ekonomik canlanma işaretleri verdiği Türkiye’de 2020’de perakende sektörünün geçmiş iki yıldan daha iyi performans göstermesinin beklendiğini belirtti.

Yabancıların ilgisi devam etti

Öte yandan, perakende sektörünün yaşadığı zorlu koşullara rağmen yabancı yatırımcıların sektöre ilgisi ise görece devam etti.

Rapora göre 2018’de 1.1 milyar doların (güncel kurla 6.52 milyar lira) üzerinde doğrudan yabancı yatırım çeken sektör, 2019 yılının ilk 10 ayında 837 milyon dolar (4 milyar 961milyon lira) seviyesinde doğrudan yabancı yatırım çekmeyi başardı.

Raporda 2019’da 25 trilyon dolar (148 trilyon 19 milyar dolar) büyüklüğe ulaşan küresel perakende sektörünün önümüzdeki üç yıl içinde 30 trilyon doları aşacağı öngörüsünde de bulunuldu.