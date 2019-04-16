Perakende satışta yüzde 5 düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Perakende Satış Endeksleri’ne göre, takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azaldı. En yüksek fiyat artışı gıdada görüldü.

Fotoğraf: DHA

Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 8,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,7 azaldı.

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Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ise 2019 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 yükseldi.

Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,4 arttı.

Gıdada artış yüzde 14.2

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 yükseldi.

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