Perakende satışlar nisanda beşte bir azaldı

Perakende satış hacmi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.3 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 36.7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 20.1 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 12.5 arttı.

Fotoğraf: Reuters

TÜİK, Nisan 2020 perakende satış endekslerini açıkladı.

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Aylık yüzde 21 azaldı

Perakende satış hacmi nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 21 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5.2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 31.5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 23.1 azaldı.

Cari fiyatlarla perakende ciro nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.6 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 29.1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 35.8 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 26.8 arttı.

Cari fiyatlarla perakende ciro nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 20.5 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3.3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 29.8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 31.8 azaldı.