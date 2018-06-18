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Yaramazlara biraz batar!

Pentagon’dan Menbiç bilgisi: İki ülke askerleri bağımsız şekilde devriye geziyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye’nin ABD’yle anlaşmasının ardından Menbiç’e girmesiyle ilgili “İki ülke askerleri koordine halde ancak bağımsız şekilde devriye geziyor” dedi.

Fotoğraf: NTV

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 4 Haziran’da Suriye’nin Menbiç kentinin kontrolünün YPG’den alınmasına ilişkin yol haritası üzerinde  uzlaşmaya varmıştı.

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Konunun teknik detaylarının iki ülke askeri uzmanlarının yapacağı görüşmede netleştirileceği belirtilmişti. Geçen günlerde de Türk ve Amerikan askeri yetkilileri, ‘Menbiç Uygulama Planı’nda mutabık kaldıklarını duyurmuştu.

Türk askeri bugün Menbiç’e girmişti. Kuvvetlerin sayısı ve görevleri bilinmezken, askerlerin dış mahallelerde bulundukları bildirilmişti.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon, yaptığı açıklamada, Menbiç konusundaki son durumu değerlendirdi: “Türk ve Amerikan birlikleri, Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri uyarınca, koordineli ancak bağımsız şekilde 18 Haziran’da devriye faaliyetlerine başlamıştır. Her iki ülke de sahadaki duruma göre işbirliğini artırma amacına bağlı olarak ortak devriye faaliyetleri için çalışmalarını sürdürmektedir.” 

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