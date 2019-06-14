Pentagon’dan bu kez sıcak mesaj: İlişkilerimiz F-35’ten ibaret değil

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Yarbay Mike Andrews, Türkiye ile ilişkilere çok değer verdiklerini belirterek “İlişkilerimiz çok katmanlıdır, F-35 programından ibaret değildir” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 füzeleri nedeniyle yaptırımlara hazırlandığını açıklayan ABD’nin önceliği Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmak.

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Amerika’nın Sesi’nin aktardığına göre Andrews şöyle konuştu: “ABD stratejik ortağı Türkiye’yle ilişkisine çok kıymet verir. İlişkilerimiz çok katmanlıdır, sadece F-35 programından ibaret değildir. Türkiye’yle güvenlik konusunda çalışmaya devam edeceğiz.”

Pentagon sözcüsü, Türkiye’nin bu ayın sonunda ABD’nin de katılacağı Anadolu Kartalı tatbikatına ev sahipliği yapacağını da hatırlattı.

Türkiye’nin S-400 almaktan vazgeçmesi halinde F-35 programına geri dahil edilip edilmeyeceği konusunda ise Andrews şunları söyledi: “Attığımız adımların hiçbiri geri çevrilemez değildir. Eğer Türkiye S-400 almaktan vazgeçerse ABD Türkiye’yi memnuniyetle (F-35) programa geri kabul edecektir.”

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Türkiye’ye Patriot füze sistemi satışıyla ilgili 2009’dan bu yana aktif müzakereler yürütttüklerini de hatırlatan sözcü “Dolayısıyla Türkiye’yle birlikte yakından çalışmaya devam edeceğiz ama bunu özel bir şekilde yapacağız” dedi.



