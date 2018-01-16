Pentagon’dan Afrin açıklaması: DSG alanları dışındaki unsurları desteklemiyoruz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Türkiye’nin Afrin’e ‘muhtemel’ operasyonuyla ilgili olarak, bölgedeki YPG güçlerinin IŞİD’le mücadele operasyonlarının parçası olmadığını belirterek, ‘Demokratik Suriye Güçleri (DSG) alanlarının dışındaki unsurların’ desteklenmediğini açıkladı.

AA’ya açıklama yapan Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, ABD’nin Afrin’de verdiği bir destek veya eğitim olmadığına işaret ederek, “DSG alanlarının dışındaki unsurlar, bizden herhangi bir eğitim-tavsiye-destek almıyor. Desteklediğimiz gruplar özellikle IŞİD karşıtı operasyonlara katılan gruplardır” değerlendirmesinde bulundu.

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Türkiye’nin Afrin’e muhtemel operasyonlarının da parçası olmadıklarını aktaran Galloway tüm tarafları, gerginliği tırmandıran adımlardan kaçınmaya teşvik ettiklerini kaydetti.

Gün içerisinde açıklama yapan ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon ise Türkiye’nin Afrin’e muhtemel bir operasyonunda, koalisyonun oradaki YPG unsurlarını destekleyip desteklemeyeceği sorusuna “Afrin operasyon alanımız değil. Başta Ebu Kemal’in kuzeyi ve Fırat Nehri’nin doğu yakasındaki alanlar olmak üzere, Orta Fırat Vadisi boyunca kalan ceplerde IŞİD’i yenmek üzere ortaklarımıza destek veriyoruz” yanıtını vermişti.

‘Toprağa gömme’ açıklaması

Daha önceyse Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun Suriye’nin kuzeyinde kurmayı planladığı ‘Sınır Koruma Gücü’yle ilgili ABD yönetimini sert bir dille eleştirmişti.

Koalisyon yarısının YPG’nin çatı örgütü DSG militanlarından oluşacağını söylediği 30 bin kişilik gücün Suriye’nin kuzeyine yerleştirileceğini duyurmuştu.

Erdoğan, Koalisyon’un bu girişimi nedeniyle YPG’ye bir kez daha gözdağı vermiş, ABD’ye karşı da bugüne kadarki en sert çıkışını yapmıştı. Cumhurbaşkanı, Amerikan askerlerini kastederek, “Teröristlerle birlikte olanları toprağa gömmek mecburiyetinde olmayalım” demişti.