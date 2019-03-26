Pentagon’dan ABD-Meksika sınırına duvar örülmesi için 1 milyar dolarlık fon

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Başkan Donald Trump’ın ilan ettiği acil durum kapsamında ülkenin Meksika sınırına duvar örülmesi için bütçeden 1 milyar dolar (yaklaşık 5.57 milyar lira) kullanılmasına onay verdi.

Fotoğraf: Reuters

Savunma Bakanlığı’nı vekaleten yürüten Patrick Shanahan, kongre bypass edilerek ayrılan fonun sınırın 91 kilometrelik kısmına bariyer inşası, yol yapımı ve ışıklandırma için kullanılacağını duyurdu.

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Cumhuriyetçi Trump, Meksika sınırından göçmenlerin geçişini engellemek amacıyla inşa edilmesini istediği duvar için onay alamamış, acil durum ilan ederek yetkilerini artırmıştı. Demokratlar, anayasaya aykırı olduğunu söyleyerek buna itiraz etmişti.

Trump, sınırdan uyuşturucu maddelerin, insan kaçakçılarının ve suçluların geçtiğini öne sürmüş, farklı programlar için ayrılan 8 milyar doları (yaklaşık 44.5 milyar lira) duvarın inşası için yönlendirebileceğini söylemişti.