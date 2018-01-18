Pentagon ‘YPG ordusu’na ‘yeni isim’ koydu: Alan kontrol gücü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon Suriye’de ‘YPG ordusu’ kurulması üzerine çıkan tartışmalara ilişkin yaptığı açıklamada Demokratik Suriye Güçleri’ni (DSG) ‘çatışma gücünden’ ‘istikrar sağlama gücüne’ veya ‘alan kontrol gücüne’ dönüştürmeye yönelik eğitimden geçirdiklerini söyledi.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun Suriye’nin kuzeyinde ‘Sınır Koruma Gücü’ adı altında bir ordu kurulacağını açıklamasından sonra Türkiye’nin düzenleyeceği ‘olası’ Afrin operasyonu gündeme oturmuştu.

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Suriye’nin kuzeyine yerleştirileceği duyurulan 30 bin kişilik bu gücün YPG’nin çatı örgütü Demokratik Suriye Güçleri (DSG) militanlarından oluşacağı belirtilmişti. Türkiye, koalisyonun bu kararının ardından sınıra yoğun askeri sevkiyat ve Afrin’e topçu ateşi başlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, koalisyonun bu girişimi nedeniyle ABD’ye karşı bugüne kadarki en sert çıkışını yapmıştı. Cumhurbaşkanı, Amerikan askerlerini kastederek, “Teröristlerle birlikte olanları toprağa gömmek mecburiyetinde olmayalım” demişti.

Türkiye’nin sert çıkışlarının ardından Pentagon’dan “Bu yeni bir ordu ya da geleneksel sınır gücü değil” diye bir açıklama gelirken, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Pentagon açıklamasının ardından, “Bütün durum yanlış aktarıldı, yanlış tarif edildi. Bazı kişiler yanlış ifade etti. Bir güvenlik gücü yaratmıyoruz” demişti.

Alan kontrol gücü nedir?

Koalisyonun geçen hafta açıkça ‘Sınır Güvenlik Gücü’ olarak açıkladığı askeri oluşum için Pentagon’dan yeni bir açıklama daha geldi. Sözcü Pahon, “Suriye’de yerel güvenlik güçlerine verdiğimiz eğitim yanlış karakterize edildi” diye konuştu.

AA’ya konuşan Pahon şöyle devam etti: “Bu (eğitim) aynı zamanda, DEAŞ’ın sonu gelmişken ve DEAŞ dağılmaya başlamışken DEAŞ teröristlerinin dışarı kaçmasını engellemeyi amaçlıyor. Bu anlatıldığı gibi bir ordu veya karakterize edildiği gibi bir sınır muhafız gücü değil.”

“Bu bir tür güvenlik ve istikrar gücü ya da bir tür alan kontrol gücü” diyen Pahon, ‘alan kontrol gücünden’ kastının geniş bir alanı tutmak şeklinde olmadığını savunarak, söz konusu kontrol gücünü ‘bireysel güçlerin küçük alanları koruması’ olarak nitelendirdi.