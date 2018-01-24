Pentagon: YPG, Afrin’e güç kaydırırsa kendi başına kalır

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway, DSG’nin (YPG ve PYD’nin çatı örgütü) Türkiye’nin operasyon yürüttüğü Afrin’e güç kaydırması durumunda desteklerini kaybedeceğini söyledi.

DSG’nin, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kamışlı bölgesinden Afrin’deki güçlerine destek vermek için militan ve silah sevk ettiği öne sürülmüştü.

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Anadolu Ajansı’nın sorusu üzerine Galloway, DSG ile ilişkilerinin komuta ve kontrol şeklinde olmadığını, dolayısıyla böyle bir hareketlilik konusunda bir şey diyemeyeceğin belirterek şöyle devam etti: “Biz IŞİD’e karşı operasyon yapan kuvvetlere eğitim, tavsiye ve destek sağlıyoruz. Sahadaki güçlere emirler vermiyoruz. Bu bizim ilişkimiz değil. Eğer özellikle IŞİD’e odaklı olmayan bir tür askeri operasyon yaparlarsa koalisyonun desteğini kaybederler.”

Galloway, Suriye haritasında kuzey doğuyu göstererek şöyle devam etti: “Diyelim ki buralarda bir yerdeki (kuzeydoğu Suriye) bir YPG birliği, ‘artık DEAŞ ile mücadele etmeyeceğiz Afrin’deki kardeşlerimizi desteklemeye gideceğiz’ derse artık o zaman kendi başlarına kalırlar. Artık bizim ortaklarımız olamazlar.”

Galloway ayrıca verilen silah ve ekipmanların IŞİD’le mücadele dışında bir amaçla kullanıldığının tespit edilmesi durumunda yardımların kesileceğini dile getirdi.