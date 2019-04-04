Pentagon: Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması üretimi yavaşlatabilir

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) bir yetkili, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı tedarik zincirinden çıkarılması durumunda, bunun 75 uçağın üretimini yavaşlatabileceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan bir açıklamada ise “Türkiye’ye verilen 2 F-35 uçağını geri almayı planlamıyoruz. Türk pilotların F-35 eğitimi devam edecek” denildi.

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Ankara’nın Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini satın almasına karşı çıkan ABD, F-35 savaş uçağında kullanılan ekipmanların Türkiye’ye tedarikini durdurarak, uçağın Türkiye’ye teslimatını durduracağına yönelik ilk somut adımını atmıştı.

Koramiral Mathias Winter ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi’nde, “Yapılan değerlendirmelere göre Türkiye’nin (programdan) çıkarılması, iki yıllık bir süreçte 50 ila 75 uçağın üretimini etkileyecek” dedi.

Winter, Türkiye’nin F-35 uçaklarının parçalarının yüzde 6 ila 7’sini ürettiğini belirtti. Bu parçaların yavaşlatılmasının ya da durdurulmasının üç üretim hattına 45 ila 90 gün içinde etkisinin olacağını öngördüklerini aktaran Winter tedarik zincirine ilişkin ise“Şu anda bir aksama bulunmuyor” dedi.

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