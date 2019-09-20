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Yaramazlara biraz batar!

Pentagon, Trump’a ‘İran’a saldırı’ seçeneklerini sunup ‘savaş’ uyarısı yapacak

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) bugün ABD Başkanı Donald Trump’a İran tarafından Suudi petrol tesisine yapılan saldırıya karşılık verilmesi için askeri seçenekleri sunacağı idda edildi. Pentagon’un İran’a olası bir saldırının süreci savaşa sürükleyebileceği konusunda da uyarı yapacağı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Time’da yer alan habere göre Beyaz Saray’da Pentagon yetkilileri Trump’a İran’da hava saldırısı yapılabilecek hedefler listesi ve diğer misilleme seçeneklerini sunacak.

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Bu ulusal güvenlik toplantısının ABD’nin Ortadoğu’daki bir müttefikine yapılan saldırıya nasıl karşılık vereceğine ilişkin ilk kez karar alınacak olması nedeniyle önemli olduğu kaydedildi. Verilecek kararın ABD’li ve Suudi müfettişlerin Aramco’nun iki tesisine yapılan füze ve insansız hava aracı saldırılarının İran tarafından yapıldığına dair sunacağı delillere bağlı olacağı ifade edildi.

Aralarında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da olduğu bazı ABD’li siyasetçiler saldırının İran tarafından yapıldığını öne sürüyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence toplantı öncesinde yaptığı açıklamada “Trump verileri inceleyecek ve önümüzdeki adımlar konusunda karar alacak. Fakat Amerikalılar rahat olsun ABD bölgedeki çıkarlarını koruyacak ve müttefiklerimizin yanında olacağız.”

İran ise iddiaları yalanlarken, ABD’nin yapacağı bir saldırının ‘topyekun savaş’ anlamına geleceğini ve buna karşılık verileceğini açıkladı.

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Trump haziran ayında da İran’ın hava sahasına giren ABD’ye ait bir İHA’yı vurmasının ardından İran’a saldırı seçeneklerini değerlendirmiş, sonrasında Twitter hesabından saldırıdan vazgeçtiğini çünkü ‘150 kişinin ölmesini istemediğini’ yazmıştı.

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