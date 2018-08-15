Pentagon teyit etti: Türkiye ile askeri faaliyetler siyasi krizden etkilenmedi

ABD SAvunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Felix Gedney, Türkiye ile siyasi krizin askeri ilişkileri ve Menbiç’teki ortak faaliyetleri etkilemediğini söyledi.

Rahip Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılması talebi yerine getirilmeyen ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararı alması sonrası başlayan siyasi kriz, iki ülkenin 70 yıla yaklaşan NATO ittifakındaki ilişkilerinin de Washington çevrelerinde sorgulanmasına neden oluyor.

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Pentagon’da düzenlenen basın toplantısında askeri ilişkilerin siyasi kirizden etkilenip etkilenmeyeceği sorulan Gedney şu yanıtı verdi: “Hayır, Türkiyeli müttefiklerimizle ilişkimizde bir değişiklik görmüyoruz. Türkiye askeri koalisyona, askeri birlikle destek veren bir ülke, kıymetli bir NATO müttefiki, aynı zamanda önemli bir bölgesel müttefik. Profesyonel ilişkimizde operasyonel ve taktiksel anlamda bir değişiklik görmüyoruz.”

Ortak devriyeler yakında

Suriye’de YPG’nin kontrolünden alınması üzerinde daha önce uzlaşmaya varılan Menbiç’teki sürecin planlandığı gibi devam ettiğini de anlatan Gedney şu bilgileri verdi: “Türk güçleri, Münbiç sınırındaki bağımsız koordineli devriyelerine devam ediyorlar ve bu devriyeler oldukça başarılı geçiyor. Ortak devriyeler için eğitimler yakında başlayacak. Hazır olduğumuzda ve (devriyeler için) eğitimler yapıldığında ortak devriyeleri uygulamaya geçeceğiz.”