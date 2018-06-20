Pentagon teyit etti: F-35’ler 21 Haziran’da kağıt üzerinde Türkiye’ye verilecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), iki F-35 savaş uçağının perşembe günü törenle Türkiye’ye resmi olarak teslim edileceğini duyurdu.

ABD Senatosu, Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satışını Kongre’nin özel oluruna bağlayan yasa tasarısını onaylamıştı. Tasarı henüz ABD Başkanı Donald Trump imzalamadığı için yasalaşmadı.

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Türkiye ile ABD arasında önceden yapılmış protokol, ilk iki F-35’in 21 Haziran’da törenle imzalanacak tutanakla kağıt üzerinde Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesini öngörüyor. Plana göre uçakları teslim alacak pilotların eğitiminin tanmamlanmasından sonra uçaklar sonbaharda Türkiye’ye gelecek.

Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, yaptığı açıklamada “Lockheed Martin, 21 Haziran Perşembe günü Fort Worth’da Türkiye için bir açılış töreni düzenleyecek ve uçaklar ilk aşamada Arizona’daki Luke Hava Kuvvetleri Üssü’ne geçecek. Türk F-35 pilotları ve bakım görevlileri, Luke Hava Kuvvetleri Üssü’ne ulaştı ve yakında uçuş eğitimlerine başlayacaklar” dedi.

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ABD Savunma Bakanlığı’nın, Senato’nun aldığı karar hakkında yorum yapmayacağını da belirten Andrews, “Türkiye, NATO’nun en önemli müttefiklerinden ve 2002’den bu yana F-35 programının uluslararası katılımcılarından biridir” diye konuştu.