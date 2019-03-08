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Yaramazlara biraz batar!

Pentagon sözcüsü: Türkiye S-400’ü alırsa, F-35 ve Patriot vermeyiz

ABD, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması durumunda Türkiye’ye F-35 ve Patriot’ların verilmeyeceğini bildirdi.

Gazetecilere konuşan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Charles Summers, Türkiye’nin S-400’leri almasının, ABD ile ilişkilerinde ciddi sonuçlara yol açacağını ifade etti.

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Sözcü, “Eğer S-400’leri alırlarsa bu Patriot ve F-35’leri etkiler. F-35 ve Patriot’ları alamazlar” ifadelerini kullandı.

ABD, Türkiye’nin NATO üyesi olmayan ve ‘batı bloğu’ içinde bulunmayan Rusya’dan hava savunma sistemi almasına karşı çıkıyor.

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