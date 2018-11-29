Pentagon: S-400 alımı F-35 dışındaki uçak ve helikopter anlaşmalarını da etkileyebilir

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini satın almasının yalnızca F-35 teslimatını değil, diğer ABD’li şirketler tarafından üretilen CH-47F Chinook helikopteri, F-16 uçakları ve UH-60 Black Hawk helikopterlerinin alımını da etkileyebileceğini belirtti.

Türkiye’nin NATO üyesi olmayan Rusya’dan S-400 hava sistemlerini almasına ABD ve NATO komutanlığı tepki göstermiş ve bu durumun Türkiye’ye yapılacak silah satışlarını etkileyebileceği ifade edilmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada S-400 alımına ilişkin “Anlaşma yapıldı. Bunu iptal edemem. Fakat daha fazlasına ihtiyacımız var. Bunları da müttefiklerimizden satın almayı tercih ederim” ifadelerini kullanmıştı.

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ABD merkezli Bloomberg’in haberine göre, Pentagon’un Kongre’ye sunduğu ‘gizli’ ibareli raporda, ABD’nin Türkiye’nin ‘her ne kadar önemi bir program partneri olsa da’ F-35 programının sekiz partner ülkesinden biri olmaya devam edip etmeyeceğini yeniden değerlendirdiği belirtildi.

Türkiye’nin ’10 yıldır süren müzmin hava ve füze savunma sistemi arayışı nedeniyle sinirlenmiş’ olduğu belirtilen raporda, S-400’lerin ‘2019 Temmuz’u gibi erken bir sürede’ alınacağı ifade edildi.

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Teslimat durmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye verilmesi planlanan F-35 savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulmasına ilişkin kararı onaylamıştı. Türkiye’nin ortağı olduğu F-35 projesi kapsamında alacağı ilk uçak için haziran ayında teslim töreni yapılmıştı. Uçağın Kasım 2019’dan itibaren Türkiye’deki görev yerine gelmesi bekleniyordu.

Pentagon, Türkiye’nin satın alması planlanan F-35 uçağıyla ilgili raporunu Kasım ayı ortasında Kongre’ye sundu. Raporda Savunma Bakanlığı’nın Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının askeri ilişkilere etkisi ve F-35 yeni nesil savaş uçağı programından çıkarılmasının ABD sanayisi için yaratacağı sonuçların değerlendirilmesi bekleniyor.

Pentagon’ın silah alımının başında olan Ellen Lord, Reuters’a verdiği röportajda Türkiye’nin S-400 hava sistemini almak istemesinin ‘çok sorunlu’ olduğunu söylemişti.

Türkiye’nin toplam 100 adet F-35 savaş uçağı satın alması öngörülürken, halihazırda 30 adet uçak için sipariş verilmiş durumda.