Pentagon: Operasyon bölgesinden asker çektik, Suriye’deki varlığımız değişmedi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Basın Sözcüsü Alyssa Farah, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yapacağı operasyon bölgesinden asker çektiklerini, ancak Suriye’nin genelinde bulunan askeri varlıklarında bir değişiklik yapmadıklarını açıkladı. Pentagon sözcüsü Jonathan Hoffman’ın yazılı açıklamasında ise “Suriye’nin kuzeyindeki ABD askerlerini, güvenliklerini sağlamak için Türkiye’nin olası müdahale rotasının dışına çektik” dendi.

Farah, twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi: “Aksi yöndeki haberlerin yayınlanmasına devam edilmesine rağmen, Savunma Bakanı Esper ve Genelkurmay Başkanı Miley, son birkaç gündür Başkan tarafından alınan kararlar hakkında, Kuzey Suriye’de bulunan ABD askerlerini, Türkiye’nin askeri bir eylemi ile karşı karşı kalmaktan korumak için görüş alışverişinde bulundu. Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge kurmanın, bölgede istikrarı sağlamanın en iyi yolu olduğu yönündeki pozisyonunu korumaktadır ve bu tutumu devam etmektedir. Maalesef Türkiye tek başına hareket etmeye karar verdi. Sonuç olarak biz de Türkiye’nin olası bir askeri baskınında Suriye’nin kuzeyindeki ABD kuvvetlerinin güvenliğini sağlayabilmek için onları bu bölgeden çektik. Şu anda Suriye’deki askeri varlığımızda bir değişikliğe gitmedik.”

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"Despite continued misreporting to the contrary, Secretary Esper and Chairman Milley were consulted over the last several days by the President regarding the situation and efforts to protect U.S. forces in northern Syria in the face of military action by Turkey.. (1/3) — Alyssa Farah (@PentagonPresSec) October 8, 2019