Pentagon noktayı koydu: Rakka operasyonuna Kürtler kesin olarak katılacak

IŞİD’e karşı yürütülen operasyonun ABD’li sözcüsü Albay John Dorrian, Rakka operasyonunda Kürtlerin kesin olarak bulunacağını, Türkiye’nin rolünün ise halen görüşülmekte olduğunu söyledi.

Pentagon’da düzenlenen basın toplantısına video konferans yöntemiyle bağlanan Dorrian, Rakka operasyonuyla ilgili şunları söyledi: “Kürtlerin operasyona belli bir düzeyde katılmalarını öngörüyoruz. Demokratik Suriye Güçleri ve Suriye Arap Koalisyonu ile birlikte çalışmayı sürdürüyoruz. Rakka operasyonuna katılan güçlerin yüzde 75’i Suriyeli Araplar. Bu da bölgenin demografik yapısının bir yansıması. Ayrıca bunun içinde Kürtler, Hıristiyanlar ve başkaları da var.”

“Türkler de bir rol oynamak istiyorlar, kaç asker katılabilir” sorusuna ise Dorrian şu yanıtı verdi: “Türkiye’nin oynayacağı rol konusunda, haftalardır hatta aylardır açıklıkla söyledik, Kuzey Suriye’de IŞİD’i yenmek için Türklerin bir rol oynamasına açığız. Bu rolün ne olacağı, olup olmayacağı konusunda henüz bir anlaşmaya varmış değiliz. Ama askeri ve diplomatik kanallardan Türkiye ile her gün görüşüyoruz. Bu çalışmaların sonunda durum belli olacak.”