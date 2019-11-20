Pentagon: IŞİD yeniden örgütleniyor, ‘uyuyan hücreler’ aktif hale geliyor

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) bir raporuna göre IŞİD, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinden çekilişi ve Türkiye’nin askeri harekatı ardından yeniden örgütleniyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

DW’nin haberine göre Pentagon Denetleme Dairesi tarafından yayınlanan bir raporda “IŞİD, ABD birliklerinin çekilmesini ve ardından gelen Türkiye’nin saldırısını Suriye’deki kaynak ve imkanlarını yeniden yapılandırmak ve yurtdışında saldırı planlama becerisini geliştirmek için kendi çıkarına kullandı” dendi.

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Raporda ayrıca IŞİD’in Suriye’nin bazı bölgelerinde ‘kontrolü tekrar eline alabileceği ve küresel kapsama alanını genişletmeye çalışacağı’ uyarısında bulunuldu.

Savunma İstihbarat Ajansı’nın (DIA) da katkıda bulunduğu belirtilen raporda IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’nin 26 Ekim’de öldürülmesinin IŞİD’in yeniden örgütlenmesi üzerindeki etkisinin az olacağı kaydedilirken, örgütün ABD’nin yanında IŞİD ile savaşan YPG’ye karşı da saldırı düzenlemek için ‘bazı uyuyan hücreleri aktif hale getirdiği’ belirtildi.