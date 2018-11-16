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Yaramazlara biraz batar!

Pentagon F-35’lerin Türkiye’ye satışına ilişkin raporu Kongre’ye sundu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) 100 adet F-35 uçağının Türkiye’ye teslimatına ilişkin raporu Kongre’ye sundu.

F-35 savaş uçağı (Fotoğraf: Reuters)

Türkiye’nin S-4oo hava savunma sistemi için Rusya’yla pazarlığa başlaması üzerine ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye 2020’de başlaması planlanan F-35 savaş uçaklarının teslimatını 90 gün süreyle durduran kararı ağustos ayında imzalamıştı. Karar, bu süre içerisinde Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin durumuna yönelik bir rapor hazırlanıp bu rapora göre hareket edilmesini öngörüyordu.

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Pentagon yetkilisi Ellen Lord, Reuters’la yaptığı söyleşide Türkiye’nin S-400 hava sistemini almak istemesinin ‘çok sorunlu’ olduğunu ve birçok ABD’li yetkilinin Ankara ile konuyu görüştüğünü ancak Türkiye’nin S-400 alımı konusunda fikrini değiştirdiğine dair işaret olmadığını dile getirdi.

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