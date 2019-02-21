Pentagon F-35 raporunu 1 Kasım’a kadar hazırlayacak

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen cuma imzaladığı 2019 bütçe torba yasasına göre ABD savunma ve dışişleri bakanlığınca F-35’lerin Türkiye’ye sevkiyatına ilişkin hazırlanacak rapor 1 Kasım’a kadar Kongre’ye sunulmak zorunda. Rapor, muhtemel ‘yaptırımlar’ı da içeriyor.

F-35 savaş uçağı (Fotoğraf: Reuters)

Torba yasadaki F-35’lerle ilgili maddeye göre Pentagon’dan rapor gelene kadar F-35’lerin sevkiyatına ilişkin hiçbir şey yapılmayacak.

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Trump Türkiye’ye verilmesi planlanan F-35 savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulmasına ilişkin karar tasarısını Ağustos 2018’de onaylamıştı.

Yasada F-35’lerin sevkiyatına ilişkin yer alan iki maddenin detayı şöyle:

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“Pentagon’un, yasanın imzalandığı tarihten itibaren en az altı ay içinde ve en geç 1 Kasım’da sunacağı raporunda Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması sonucunda ‘Rusya’nın Avrupa ve Avrasya’daki Etkisiyle Mücadele Yasası 2017’ kapsamında Türkiye’ye uygulanması planlanan yaptırımların detaylı bir açıklaması da yer alacak.

Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı’nın hazırlayacağı rapor ABD Kongresi’ne teslim edilene kadar ABD 2019 bütçesinden hiçbir fon F-35’lerin sevkiyatı için kullanılamayacak.”

