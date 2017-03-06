Pentagon duyurdu: Bir grup askerimiz Menbiç içinde ve çevresinde konuşlandı

Pentagon, Türkiye’nin El Bab’ın ele geçirilmesinin ardından bir sonraki hedefi olarak duyurduğu Menbiç’in içinde ve çevresinde konuşlandığını açıkladı.

Sözcü Jeff Davis, ABD askerlerinin Suriye’de yeni bir rol üstlendiklerini ve küçük bir grup olarak Menbiç’in batısında ve içinde konuşlandığını bildirdi.

Bölgede şiddet ve çatışmayı önlemek istediklerini aktaran Davis, Menbiç Askeri Konseyi’nin şehre egemen olduğunu, IŞİD’lilerin bulunmadığına Türkiye’yi temin etmek amaçlı bölgede olduklarını açıkladı.

Sayı verilmedi

Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada ise, Amerikan askerlerinin Menbiç’in içinde ve çevresinde konuşlandırıldığı belirtildi.

Bunun IŞİD’in bölgeden bütünüyle temizlendiğinin açık bir göstergesi olduğunu aktaran Pentagon, bölgedeki tüm güçlerin IŞİD ile mücadeleye odaklanmaları gerektiğini kaydetti.

Bölgedeki Amerikan askeri sayısına dair bilgi verilmedi.

Konsey, ‘Kent korumamızda’ demişti

Dün bir açıklama yayınlayan Menbiç Askeri Konseyi, kentin IŞİD’den alındığından beri yönetiminin Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve ABD öncülüğündeki IŞİD’e karşı koalisyonda olduğunu belirtmişti.

DSG’nin bileşeni ve aynı zamanda YPG militanlarını da içeren konseyden yapılan açıklamada, “Biz Menbiç Askeri Konseyi olarak Menbiç ve kırsal kesiminin Menbiç Askeri Konseyi ve uluslararası koalisyonun koruması altında olduğunu yeniden teyit ederiz” dendi.

Açıklama kafa karıştırmıştı

Açıklamada, ‘yeniden’ ifadesinin kullanılması, akıllara geçtiğimiz hafta DSG kanadından Menbiç’in kaderine ilişkin yapılan duyuruyu getirdi.

Zira, Türkiye’nin her mevkiden aylardır Fırat Kalkanı’nda El Bab’dan sonraki hedef olarak gösterdiği Menbiç’in bazı köylerinin Rusya’yla varılan anlaşma gereği Suriye ordusuna bırakılacağı açıklanmıştı.

Kısa süre sonra Rakka operasyonuna başlaması beklenen DSG ile TSK destekli Özgür Suriye Ordusu güçlerinin karşı karşıya gelmesine engel olmak için bu hamlenin yapıldığı ifade ediliyordu.

Öyle ki Menbiç Askeri Konseyi de şu açıklamayı yapmıştı: “Rusya ile vardığımız anlaşmaya göre, Suriye devletine ait güçler, bu köylerde konuşlanacak ve bizimle Fırat Kalkanı Harekatı’na katılan gruplar arasında bir hat oluşturacak.”

Bu gelişmeyi değerlendiren Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da, geçen hafta bölgede ciddi bir hareketlilik başladığını kaydedip, “Türkiye’nin önceliği şu anda Menbiç’tir” demişti.

TSK da, benzer biçimde Menbiç’in dikkatlice izlendiğini açıklayarak, “PYD/YPG/PKK terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir” diye bir duyuru yapmıştı.