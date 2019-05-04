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Yaramazlara biraz batar!

Pentagon cephesinden S-400 meselesi: Sorun karmaşık ama bir planımız var

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, S-400 füzeleri konusunda Türkiye’ye karşı tutumlarında bir değişiklik olmayacağını vurgularken “Baskı uygularsak sorun daha da karmaşıklaşır. Ama bir planımız var” dedi.

Pentagon’da yapılan toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan vekili Patric Shanahan ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunfod. Fotoğraf: Reuters

Shanahan, Pentagon’da gazetecilerin Washington ve Ankara arasında yaşanan S-400 ve F-35 restleşmesi ile ilgili sorularını yanıtladı.

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Amerika’nın Sesi’nin aktardığına göre, Ankara ile henüz bir anlaşmaya varamadıklarını belirten Shanahan şöyle devam etti: “İnsanlar sadece bir konuyu bildiğinde, ilişkiler daha kötü ya da daha iyi görünebilir. Ben sadece şunu söylüyorum. İlişkiler, iletişim ve koordinasyonun iletişimin sıklığından dolayı bundan iki ya da dört ay öncesine kıyasla daha iyi olduğunu hissediyorum.”

ABD’nin, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alma konusunda ısrarlı olması durumunda Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programından çıkaracakları yönündeki söylemini tekrarlayan Shanahan tartışmanın Ankara tarafıyla ilgili izlenimini şöyle aktardı: “Onlar için durum karmaşık. Gerçekten karmaşık. Ben anlamaya çalışıyorum. Karar almak büyük bir iştir. Orada durup onlara baskı uygularsak bu muhtemelen durumu daha da karmaşıklaştırır. Ama bir planımız var.”

Shanahan F-35 programından çıkarılması durumunda Türkiye’nin İncirlik Üssü’nü ABD’ye kapatmasından endişeli olup olmadığı yönündeki soruya da “Hayır. Bakan Akar ve benim vurguladığımız şeylerden biri bu. Onlar bizim stratejik ortağımız. Önemli olan bu. Buna uzun vadeli bir ilişki olarak bakmak zorundasınız. Şimdi, S-400’ler ve F-35’ler bir arada olmuyor. Bu büyük bir engel” yanıtını verdi.

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