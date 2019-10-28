Pentagon: Bağdadi’nin cenazesine uygun muamele edildi

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mike Milley, ortak basın toplantısında Suriye’nin kuzeyinde, Türkiye sınırı yakınında düzenledikleri Bağdadi operasyonunun ‘sadece ABD güçleri tarafından yapıldığını’ belirtti, IŞİD liderinin cenazesine ‘uygun muamele yapılarak işlemlerin tamamlandığını’ açıkladı. ABD Savunma Bakanı Esper, toplantıda barış Pınarı Harekatı’nı ‘Bölgede istikrarsızlığa yol açan Türkiye’nin yersiz operasyonu’ olarak niteledi.

Esper ve Milley, Pentagon’daki basın toplantısında. Fotoğraf: Reuters

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, Esper ve Milley, IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin ölümüyle sonuçlanan operasyona ilişkin Pentagon’da basın toplantısı düzenledi. ABD Genelkurmay Başkanı, Bağdadi’nin cenazesine uygun şekilde muamele edildiğini, ilgili tüm işlemlerin tamamlandığını söyledi.

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Milley ayrıca, operasyonun sadece ABD kuvvetleri tarafından düzenlendiğini de belirterek operasyonda canlı yakalanan iki kişinin gözaltında olduğunu bildirdi.

Esper, ABD’nin Suriye’de bulunma misyonunun IŞİD’in kalıcı şekilde yenilgiye uğratılması olduğunun altını çizerek, “Misyon net değilse, süregiden bir çatışmaya çekilmek çok kolaydır” ifadelerini kullandı. Suriye’de kalmaya devam edecek olan ABD askerlerinin terörle mücadele operasyonlarını sürdüreceklerini söyledi.

Esper: Türkiye’nin yersiz operasyonu

Mark Esper, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda düzenlediği daha sonra Ankara ve Washington arasında varılan uzlaşma kapsamında durdurduğu Barış Pınarı Harekatı’nı ise şu sözlerle eleştirmeye devam etti: “Türkiye bölgede istikrarsızlığa yol açan yersiz operasyonunun sonuçlarının sorumluluğunu taşımayı sürdürüyor.”

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Ancak Esper, geçen hafta Brüksel’de yapılan NATO Savunma Bakanları toplantısında bazı müttefiklerin sınırda güvenli bölge için uluslararası güce katkı verebileceklerini ilettiklerini söylemekle yetinerek, başka ayrıntı vermedi.

ABD Savunma Bakanı, Demokratik Suriye Güçleri ile irtibatta olmaya devam edeceklerini ve petrol bölgelerinin denetimini sağlamayı sürdüreceklerini belirterek şöyle dedi: “ABD askerleri IŞİD’i bu hayati kaynaklardan mahrum bırakmak amacıyla bu stratejik bölgede pozisyon almaya devam edecek ve orada bulunan askerlerimizin güvenliğini tehdit eden her gruba karşı da ezici bir askeri güçle karşılık verecektir.”

Esper, Deyr üz-Zor’daki petrol sahalarının Demokratik Suriye Güçleri için de bir para kaynağı olacağını vurguladı.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mike Milley de Bağdadi operasyonunun askeri boyutuna ilişkin şu bilgileri verdi:

Operasyonu CENTCOM bünyesindeki özel operasyon kuvvetleri düzenledi.

ABD kurumları arasında istihbarat işbirliği sayesinde, hedef Türkiye sınırından 6,5 kilometre uzaklıkta İdlib’de belirlendi.

ABD askerlerine yönelik riski azaltmak ve yanlış hesaplamaları önlemek amacıyla, önceki operasyonlarla da tutarlı olarak, Bağdadi operasyonu gerekli taraflarla koordine edildi

ABD askerleri operasyonda Bağdadi’nin bulunduğu binayı izole etti, savaşçı olmayan siviller korundu.

Tünelde yakalanmamak için üzerindeki intihar yeleğini patlattığı belirtilen Bağdadi’nin cenazesi, kimlik doğrulaması çalışmaları için güvenli bir yere götürüldü, daha sonra da cenazeye uygun şekilde muamele edildi.

ABD Genelkurmay Başkanı, Bağdadi operasyonundan görüntü ve fotoğrafların gizlilik dereceleri değerlendirildikten sonra basın mensuplarıyla paylaşılacağını belirtti.

IŞİD Sözcüsü el-Muhacir de öldürüldü

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, IŞİD sözcüsü Ebu Hasan El Muhacir’in de Suriye’nin Cerablus kentinden düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü doğruladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonunda İdlib’de öldürüldüğünü açıkladığı IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi’nin halefi olarak gösterilen El Muhacir’in öldürüldüğü iddiasını ilk olarak Demokratik Suriye Güçleri Komutanı Mazlum Kobani, pazar gecesi gündeme getirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nda isminin açıklanmaması kaydıyla gazetecilere bilgi veren üst düzey yetkili, “Önce Bağdadi’nin hafta sonunda ölümü, ardından da Bağdadi’nin iki numaralı isimlerinden Ebu Hasan El Muhacir’in Halep vilayetindeki Cerablus’ta ölümü, ABD güçlerinin operasyonlarının bir sonucudur” dedi.

Bağdadi operasyonunun adı: Kayla Mueller

Bu arada ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi’nin öldürüldüğü operasyona ‘Kayla Mueller’ adının verildiğini açıkladı.

BBC Türkçe’nin verdiği bilgiye göre, Kayla Mueller, 26 yaşındayken 2012 yılında Türkiye-Suriye sınırına mültecilerle çalışmak üzere gelmiş ve 2013 yılında da IŞİD tarafından Halep’te kaçırılmıştı. Daha sonra Mueller’in Bağdadi ile zorla evlendirildiği, IŞİD liderinin cinsel tacizine ve fiziksel şiddetine maruz kaldığı öne sürülmüştü.

Mueller’in, Şubat 2015’te Rakka’da Ürdün tarafından düzenlenen bir hava operasyonunda hayatını kaybettiği öne sürülmüştü. Mueller’in cenazesinin nerede olduğu da bilinmiyor.