Pentagon, Bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin öldürüldüğü pazar günkü operasyonun ilk görüntülerini yayınladı.
Reuters’in haberine göre görüntüler, CENTCOM komutanı General Kenneth McKenzie Jr. tarafından açıklandı.
Yaramazlara biraz batar!
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin öldürüldüğü pazar günkü operasyonun ilk görüntülerini yayınladı.
Reuters’in haberine göre görüntüler, CENTCOM komutanı General Kenneth McKenzie Jr. tarafından açıklandı.
Ekonomik güven endeksi eylül ayında 86 iken, ekim ayında yüzde 4.5 oranında artarak 89.8 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
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