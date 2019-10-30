Diken

Yaramazlara biraz batar!

Pentagon, Bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin öldürüldüğü pazar günkü operasyonun ilk görüntülerini yayınladı.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre görüntüler, CENTCOM komutanı General Kenneth McKenzie Jr. tarafından açıklandı.

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