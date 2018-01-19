Pentagon: Afrin operasyonu Türkiye-ABD ilişkilerinde kaos veya çöküşe neden olmaz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon, Afrin operasyonunun ABD-Türkiye ilişkilerinde kaos ve çöküşe neden olmayacağını söyledi.

AA’ya konuşan Pahon, operasyonun ‘ikili ilişkileri kaosa sürükleyeceği ve bölgesel çatışmalara yol açacağı’ yorumlarının ‘çok uç bir çıkış olduğunu’ ifade etti.

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Sözcü, Türk-Amerikan ilişkilerinde işlerin bu şekilde yürümediğini belirterek şunları kaydetti: “Tek bir adım tipik olarak kaos veya çöküşe neden olmaz. Biz müttefikimiz Türkiye’yle düzenli temas halindeyiz. Bunları konuşuyoruz. Müttefik olmak da budur. Müttefikler aynı kanaatte olmayabilir ama birlikte çalışmaya isteklidirler. Afrin özelinde ise orada bizimkiler (askerler) yok dolayısıyla bizi doğrudan etkilemiyor. Herkesi ana hedefimiz olan IŞİD’in yenilmesine odaklandığını görmek isteriz.”

ABD, operasyona karşı çıkmıştı.