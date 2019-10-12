Pentagon: ABD birlikleri topçu ateşine maruz kaldı

Pentagon, Suriye’deki Kobani kenti yakınındaki ABD birliklerinin Türk mevzilerinden topçu ateşine maruz kaldığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Pentagon sözcülerinden donanma subayı Brook DeWalt, “Patlama, Güvenlik Mekanizması bölgesi dışında bulunan alanın birkaç yüz metre içerisinde meydana geldi” diye konuştu.

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DeWalt ayrıca ABD birliklerinin Kobani’den çekilmediğini söyledi.

Açıklamada hiçbir askerin patlamada yara almadığı bilgisi verilirken, “ABD, Türkiye’nin acil savunma eylemi ile sonuçlanabilecek eylemlerden kaçınmasını talep etmektedir” ifadelerine yer verildi.