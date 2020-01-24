Diken

Yaramazlara biraz batar!

Pentagon: 34 ABD askeri İran füzelerinden kaynaklı beyin travması geçirdi

Pentagon sözcüsü Jonathan Hoffman, İran’ın 8 Ocak’ta Irak’taki ABD üslerine düzenlediği füze saldırısında, 34 ABD askerinin ‘beyin travması’ geçirerek yaralandığını açıkladı.

Saldırı sonrası Ayn el-Essad ABD üssü. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İran’ın saldırısı ardından ‘hiçbir Amerikan askerinin ölmediğini ve yaralanmadığını’ açıklayan ABD yönetimi, olaydan bir hafta sonra, 17 Ocak’ta, 11 askerin ‘beyin sarsıntısı’ geçirdiğini açıklamış, 22 Ocak’ta ise daha fazla askerin beyin sarsıntısı nedeniyle Almanya’da tedavi altına alındığını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise buna rağmen askerlerdeki rahatsızlıkların ‘önemli olmadığını’ öne sürmüştü.

Reklam

CNN ‘anchor’ı Jake Tapper’ın Twitter’dan yaptığı paylaşıma göre, Pentagon sözcüsü Hoffmann, 34 ABD askerinin ‘beyin travmasına bağlı yaralanma’ (TBI) dolayısıyla tedavi altında olduğunu açıkladı. Hoffmann, sekiz askerin Almanya’dan ABD’ye götürüldüğünü, dokuzunun Almanya’da tedavi altında olduğunu, 16’sının Irak’ta tedavi edilip göreve döndüğünü, bir askerin ise Kuveyt’te tedavi edildiğini ve daha sonra Irak’taki görevine geri döndüğünü belirtti.

İran’ın füze saldırısında 11’den daha fazla ABD askeri yaralanmış

CENTCOM sözcüsü: İran’ın füze saldırısı sonucu 11 ABD askeri tedaviye alındı

CNN: ABD güçleri İran’ın füze saldırısından 2.5 saat önce haberdar oldu

İran ABD’nin Irak’taki üslerini vurdu; Trump’a göre ‘her şey yolunda’

Süleymani’nin cenaze töreninde izdiham: En az 56 ölü, 210’dan fazla yaralı

Süleymani öldürüldü, Google’da ‘askerlik yaşı’ araması zirve yaptı

Şiiliğin merkezi Kum kentinde ‘intikam bayrağı’ çekildi

Trump: Savaşı durdurmak için Süleymani’yi öldürdük; emri ben verdim

ABD, İran’ın ‘intikam’ına karşı Kuveyt’e 3 bin asker gönderiyor

İran güvenlik konseyi: ‘Çok büyük intikam’ alınacak

ABD, Bağdat’ta füze saldırısı düzenledi: İranlı komutan Süleymani öldürüldü

İran’dan ABD’ye: Bu maceraperestliğin sonuçlarından sorumlu olacak

SON HABERLER

Üniversite: Afyon’daki öğrencilerde görülen yanıklar ‘kimyasal’ değil ‘buz yaralanması’

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alpagan Mustafa Yıldırım, çocuklarda oluşan yanıkların herhangi bir kimyasal maddeden kaynaklanamayacağını belirterek, “Buza düşmeye ve çarpmaya bağlı travma veya birbirlerine buz parçası atmaları sonucu oluşan yaralar olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...