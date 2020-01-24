Pentagon: 34 ABD askeri İran füzelerinden kaynaklı beyin travması geçirdi

Pentagon sözcüsü Jonathan Hoffman, İran’ın 8 Ocak’ta Irak’taki ABD üslerine düzenlediği füze saldırısında, 34 ABD askerinin ‘beyin travması’ geçirerek yaralandığını açıkladı.

Saldırı sonrası Ayn el-Essad ABD üssü. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İran’ın saldırısı ardından ‘hiçbir Amerikan askerinin ölmediğini ve yaralanmadığını’ açıklayan ABD yönetimi, olaydan bir hafta sonra, 17 Ocak’ta, 11 askerin ‘beyin sarsıntısı’ geçirdiğini açıklamış, 22 Ocak’ta ise daha fazla askerin beyin sarsıntısı nedeniyle Almanya’da tedavi altına alındığını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise buna rağmen askerlerdeki rahatsızlıkların ‘önemli olmadığını’ öne sürmüştü.

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34 US service members have been diagnosed with Traumatic Brain Injuries (TBI) resulting from Iranian missile attack on US forces in Iraq earlier this month, Pentagon spokesman Jonathon Hoffman said Friday, @rabrowne75 and @barbarastarrcnn report. 1/ — Jake Tapper (@jaketapper) January 24, 2020

CNN ‘anchor’ı Jake Tapper’ın Twitter’dan yaptığı paylaşıma göre, Pentagon sözcüsü Hoffmann, 34 ABD askerinin ‘beyin travmasına bağlı yaralanma’ (TBI) dolayısıyla tedavi altında olduğunu açıkladı. Hoffmann, sekiz askerin Almanya’dan ABD’ye götürüldüğünü, dokuzunun Almanya’da tedavi altında olduğunu, 16’sının Irak’ta tedavi edilip göreve döndüğünü, bir askerin ise Kuveyt’te tedavi edildiğini ve daha sonra Irak’taki görevine geri döndüğünü belirtti.