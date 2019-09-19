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Yaramazlara biraz batar!

Pentagon: 2004 ve 2015’teki UFO görüntüleri gerçek

Amerikan Savunma Bakanlığı, 2004 ve 2015 yıllarında Florida’da kaydedilen UFO görüntülerinin gerçek olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Donanma Sözcüsü Joseph Gradisher, görüntülerdeki UFO’ların ‘gerçek olmasının hemen kamuoyuyla paylaşılacağı anlamına gelmediğini’ söyledi.

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Bakanlığın doğruladığı söz konusu fotoğraflar ilk kez 2017 yılında New York Times tarafından gündeme getirilmiş ve ‘tanımlanamayan hava cisimleri’ olarak nitelenmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da haziran ayında donanma pilotlarının gökyüzünde gördüğü tanımlanamayan cisimlerde artış olduğunu belirtmişti.

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