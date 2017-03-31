‘Penguen modu’yla susturulan ‘Hayır’cı asker babası: Terörist muamelesini sindiremiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kayseri’deki mitinginde kalabalığa seslenirken kanalların ‘penguen modu’na geçerek ‘sesini kıstığı’ asker babası, referandumda ‘Hayır’ oyu vereceklerin ‘terör’le ilişkilendirilmesini kabul edemediğini söyledi.

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yaşayan baba Ökten, CHP’nin ‘Hayır’ mitinginin olduğu gün tesadüfen Sarız’da olduğunu belirterek şunları aktardı: “Kılıçdaroğlu’nun mitingi olduğunu öğrenince oraya gittik. Kılıçdaroğlu, konuşmasını kesince ben de aşağıdan seslenerek ‘Gazi babasıyım’ dedim. Kılıçdaroğlu da ‘Gel burada konuş’ diyerek mikrofonu uzattı. Ben de içimden gelenleri söyledim.”

Oğlu Jandarma Astsubay Başçavuş Barış Ökten’in Şırnak’ta gazi olduğunu belirten baba, referandumda ‘Hayır’ oyu verecek kişilere terörist muamelesi yapılmasını sindiremediklerini söyledi: “Oğlumun bir ayağı aksıyor, bir gözünü de kaybetti. Kuzenim şehit oldu. ‘Hayır’ oyu verecek kişilerin terörle mukabele edilmesini içimize sindiremiyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Biz bu memlekete bedel ödediysek, kan döktüysek, vatan için canımızı feda ettiysek terörist muamelesi görmek istemiyoruz. Biz, Atatürk ruhuyla, cumhuriyet ruhuyla, Çanakkale şehitleri ruhuyla yaşayan bir Türk milletiyiz.”