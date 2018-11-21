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Yaramazlara biraz batar!

Pendik’te pompalıyla çocuğu yaralayan adama ‘öldürmeye teşebbüs’ten ceza talebi

İstanbul’da pompalı tüfekle ateş ederek bir çocuğun yaralanmasına neden olan B.B. adlı kişiye 23 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Fotoğraf: DHA

Pendik ilçesinde yaşayan B.B., Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 21 Ağustos’ta parkta oynayan çocuklara “Gürültü yapmayın” diye bağırmasının ardından pompalı tüfekle havaya ateş açmıştı.

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Ateş açılmasının ardından yedi yaşındaki Hiranur Demircan sırtından yaralanmış, gözaltına alınan B.B. adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Ancak adam konunun gündem olması sonrası tutuklanmıştı.

Olayla ilgili iddianame hazırlandı. Savcılık, B.B.’ye ‘çocuğu öldürmeye teşebbüs’ ve ‘korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme’ suçlarından ceza istedi.

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