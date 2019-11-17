Pendik’te pompalı tüfekle üç kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

İstanbul’un Pendik ilçesinde pompalı tüfekle üç kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaralayan Ahmet Önal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay saat 09.30 sıralarında Pendik Güllü Bağlar mahallesi Tandoğan caddesinde yaşanmıştı.
Elinde silahıyla önce markete giren Ahmet Önal kasada duran Rabia Yılmaz’ı vurmuş, marketten çıktıktan sonra da binaya girerek Rabia Yılmaz’ın babası Orhan Yılmaz’ı ve Ayhan Yılmaz ile Ahmet Yılmaz’ı vurmuştu.
Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken yaralı olarak kurtulan Ayhan Yılmaz ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
Polis saldırgan Ahmet Önal’ı kullandığı pompalı tüfekle apartmanda gözaltına almış ve Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürmüştü.