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Pendik’te minibüste şortlu kadına saldıran adama 11 yıl hapis istendi

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İstanbul Pendik’te bir kadına şort giydiği bahanesiyle saldıran kişiye 11 yıl hapis istendi.

Kızılateş, öğrenciyi darp etti.

Ercan Kızılateş, 14 Haziran’da Pendik-Aydos minibüsünde üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam’a saldırmıştı.

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Gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakılan Kızılateş’in başka bir suçtan cezaevine konulduğu anlaşılmış, Sağlam’a saldırdığı gerekçesiyle yeniden gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Üç suçlama

Ercan Kızılateş

Saldırgan hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Yıldız’ın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

İddianamede Kızılateş’e, ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ ve ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçlarından dört yıldan 11 yıl hapis istendi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 27’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nin, 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.

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