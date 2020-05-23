Pendik’te, İETT otobüsü sulama tankerine çarptı: Yedi yaralı

İstanbul’un Pendik ilçesinde İETT otobüsü, yol kenarında sulama yapan tankere çarptı. Kazada sürücülerin de aralarında olduğu yedi kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Kaza saat 09:00 sıralarında Pendik Çınardere Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Hızlı olduğu iddia edilen Ercan Kaymakçı yönetimindeki Akfırat-Kartal seferini yapan İETT otobüsü, Pendik yönünde ilerlediği sırada, Ömer Uygun’un kullandığı Pendik Belediyesi’ne ait su tankerine çarptı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Reklam

Otobüste bir yolcu kazayı şöyle anlattı: “Ben en arka üçlü koltukta oturuyordum. Otobüs hızlı gidiyordu, bir anda çarpışma sesi duyduk. Sol önümde bir kadın oturuyordu. Kadının yere uçtuğunu gördüm. Otobüs süratle geliyordu sulama aracına çarptı. Sulama aracını görmedi. Yolcular otobüsün içine savruldu. İki-üç tanesini gördüm. Otobüste ortalama dokuz-on kişi vardı, şoförle birlikte.”