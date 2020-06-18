İçinde hamile kadının olduğu araca saldıran kardeşlere beşer yıl hapis cezası

İstanbul’un Pendik ilçesinde içinde hamile bir kadın ve eşinin bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel, ‘hürriyeti tahdit’ suçundan dörder yıl ikişer ay, ‘ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması’ suçundan da 10’ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA

Baklavacı dükkanı sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel, İstanbul’un Pendik ilçesi D-100 Karayolu’nda, 6 Temmuz akşamı içinde yedi aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan’ın bulunduğu otomobilin önünü kesip araca saldırmış ve aynasını kırmıştı.

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Saldırganlar 8 Temmuz’da gözaltına alınıp tutuklanırken, iki kardeşe çeşitli suçlardan toplamda 20’şer yıl hapis cezası istenmişti. 30 Temmuz 2019’da hakim karşısına çıkan ikili tahliye edilmişti.