Pendik’te hızlı trenin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti

Pendik’te Ankara-İstanbul seferi yapan Yüksek Hızlı Tren’in (YHT) çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

AA’nın haberine göre, Kaynarca Mahallesi’ndeki Ankara Caddesi ile İbni Sina Caddesi arasındaki rayların bulunduğu alandan gelen ses üzerine makinist treni durdurdu.

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Rayların üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden görevliler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin yaptığı incelemelerde şahsın erkek olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sırasında yolcular tren içerisinde yaklaşık bir saat bekletildi.

Raylarda yapılan çalışmaların ardından tren, yaklaşık bir saat gecikmeli olarak tren Pendik İstasyonu’na vardı.

Hayatını kaybeden şahsın kimlik bilgileri belirlenemezken, ceset otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.