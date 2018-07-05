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Yaramazlara biraz batar!

Pendik’te Helin Palandöken’in katiline ağırlaştırılmış müebbet

 

İstanbul’da kendisini reddettiği bahanesiyle 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken’i öldüren Mustafa Yetgin, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Palandöken ve Yetgin.

21 yaşındaki Mustafa Yetgin, 13 Ekim 2017’de Pendik ilçesinde Palandöken ve lise arkadaşları Cemil Yıldız ve Deniz Morsümbül’e sokak ortasında pompalı tüfekle ateş etmişti.

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Palandöken hayatını kaybederken, Yıldız ve Morsümbül yaralanmıştı. Yetgin, daha sonra öğrencilerin okuduğu Pendik İstanbul Ticaret Odası Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’ne kaçmış, intihar etmek isterken yakalanıp tutuklanmıştı.

Yetgin ve katili cinayet mahaline aracıyla götüren arkadaşı Halis Can Dağarslan’ın yargılandığı davanın bugün duruşması yapıldı.

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Yetgin, ‘tasarlayarak çocuğu kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanık Dağarslan ise beraat etti.

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