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Yaramazlara biraz batar!

Pendik’te Helin Palandöken’i öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul’da kendisini reddettiği bahanesiyle 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken’i öldüren Mustafa Yetgin, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Palandöken ve Yetgin.

Pendik’te 21 yaşındaki Mustafa Yetgin, 13 Ekim 2017’de Palandöken ile kızın liseden arkadaşları Cemil Yıldız ve Deniz Morsümbül’e sokak ortasında pompalı tüfekle ateş etmişti.

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Palandöken hayatını kaybederken, Yıldız ve Morsümbül yaralanmıştı. Yetgin, daha sonra öğrencilerin okuduğu Pendik İstanbul Ticaret Odası Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’ne kaçmış, intihar etmek isterken yakalanıp tutuklanmıştı.

Yetgin ve katili olay yerine aracıyla götüren arkadaşı Halis Can Dağarslan’ın yargılandığı davanın bugün duruşması yapıldı.

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Yetgin, ‘tasarlayarak çocuğu kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mustafa Yetgin’i araçla olay yerine götüren tutuksuz sanık Halis Can Dağarslan ise beraat etti.

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