Pendik’te Helin Palandöken’i öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

İstanbul’da kendisini reddettiği bahanesiyle 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken’i öldüren Mustafa Yetgin hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Pendik’te 21 yaşındaki Mustafa Yetgin, 13 Ekim 2017’de Palandöken ile kızın liseden arkadaşları Cemil Yıldız ve Deniz Morsümbül’e sokak ortasında pompalı tüfekle ateş etmişti.

Reklam

Palandöken hayatını kaybederken, Yıldız ve Morsümbül yaralanmıştı. Yetgin, daha sonra öğrencilerin okuduğu Pendik İstanbul Ticaret Odası Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’ne kaçmış, intihar etmek isterken yakalanıp tutuklanmıştı.

En ağır ceza

Yetgin ve katili olay yerine aracıyla götüren arkadaşı Halis Can Dağarslan’ın yargılandığı davanın bugün duruşması yapıldı.

Reklam

Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Yetgin hakkında tüm delillerin toplandığını belirterek katile ‘çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesini istedi.

Yetgin’in yaraladığı Yıldız’a karşı eylemi için ‘çocuğa karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’, Morsümbül’e yönelik eylemi için ‘silahla kasten yaralama’, okuldaki eylemlerinden dolayı da ‘silahla tehdit’ suçlarından 19 yıldan 39 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Arkadaşına da ceza istendi

Ayrıca davanın tutuksuz sanığı, Yetgin’in arkadaşı Halis Can Dağarslan’a da ‘çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme’, ‘çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme’ ve ‘silahla kasten yaralamaya yardım etme’ suçlarından 23 yıl altı aydan 32 yıl altı aya kadar hapis cezası istendi.

Yetgin, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Dağarslan da esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediğini belirterek olay yerine götürdüğü Yetgin’in böyle bir şey yapacağından haberi olmadığını savunarak beraatini istedi.

Duruşma ertelendi.

Ağırlaştırılmış müebbet istenmişti

İddianamede, Yetgin hakkında, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘kasten silahla yaralama’, ‘işyerinde silahla yağma’, ‘ölümle tehdit’ ve ‘genel güvenliği silahla kasten tehlikeye sokma’ suçlarından da 21 yıl altı aydan 39 yıl altı aya kadar hapis cezası istenmişti.